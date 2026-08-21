Checkincom Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Checkincom Group Registered hat am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.13 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Checkincom Group Registered -0.160 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.2 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 26.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch