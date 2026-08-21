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21.08.2026 06:37:00
Checkincom Group Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Checkincom Group Registered hat am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.13 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Checkincom Group Registered -0.160 SEK je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.2 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 26.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.1 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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