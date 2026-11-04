Check Point Software präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Check Point Software liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Check Point Software die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.28 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 669.8 Millionen USD, gegenüber 677.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch