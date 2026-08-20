Chavant Capital Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chavant Capital Acquisition A lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.33 USD. Im Vorjahresquartal waren -1.700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 66.38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch