Chatspace construit le gestionnaire de projet virtuel le plus expérimenté au monde

GALWAY, Irlande, 1er juillet 2020 /PRNewswire/ -- Chatspace, une start-up d'IA d'entreprise, a annoncé aujourd'hui la construction du gestionnaire de projet virtuel le plus expérimenté au monde qui fournira une solution à un problème de marché qui coûte aux entreprises, rien qu'en Europe, un dépassement de 100 milliards d'euros dans leurs projets informatiques.[1]

Le Project Portfolio Manager virtuel de Chatspace, qui sera lancé en septembre prochain, est une solution d'intelligence artificielle construite à l'échelle, en toute sécurité dans le cloud ou sur site, qui garantit des projets informatiques produisant de meilleurs résultats et libère les équipes pour se concentrer davantage sur les clients, la créativité et de nouvelles opportunités.

« Ce nouveau produit de Chatspace réalise le plus gros du travail », a expliqué John Clancy, PDG et fondateur. « Il accompagne virtuellement vos gestionnaires de projet pour automatiser les parties routinières du travail, surveiller le sentiment du groupe et maintenir votre équipe engagée et connectée. Il alerte également la haute direction des problèmes de manière proactive avant qu'ils ne surviennent, assurant ainsi la réussite des projets. »

Fondée en 2017, la société Chatspace a livré avec succès des projets d'IA à certaines des plus grandes entreprises mondiales comme Nestlé, Medtronic et Atos.

« Chatspace représente un nouveau paradigme dans la gestion des projets d'entreprise. Pour Atos, cela a signifié une efficacité accrue et, avant tout, permet de refocaliser l'attention sur ce qui est le plus important, nos clients », ajoute Marcus Valente, directeur des opérations CEE chez Atos en mai 2020.

À propos de Chatspace

Chatspace est une plateforme de réponses et de perspectives à intelligence artificielle. Nous travaillons avec les plus grandes entreprises mondiales, libérant de nouvelles perspectives pour la stratégie d'entreprise que les équipes traditionnelles ne peuvent pas atteindre, automatisant les tâches reproductibles, et adaptant les capacités à l'échelle de l'entreprise. Nous pensons que l'avenir du travail est une main-d'œuvre engagée et connectée, autonomisée par les capacités offertes par la technologie. ATOS, Nestle et Medtronic figurent parmi nos clients. Suivez @ChatspaceAI.

1. Project Management Institute