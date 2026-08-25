KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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25.08.2026 11:18:00
ChatGPT und Co: Ist eine KI besser als ein Fondsmanager für meine Geldanlage?
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Der heimische Handel zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street tendierte fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.