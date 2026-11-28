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28.11.2026 16:47:33
Chat-Bot statt Händler? Wie BMW die Zukunft des Autokaufs plant
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
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26.11.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
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26.11.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
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26.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
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26.11.26
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26.11.26
|Aktien von VW, BMW, Mercedes und Porsche: Deutsche Autobauer verlieren bei E-Autos den Anschluss (AWP)
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25.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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25.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.