Chasys hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -256.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Chasys ein EPS von 30.00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 57.79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 29.32 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 18.58 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch