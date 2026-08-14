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14.08.2026 06:37:00
Chartered Logistics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Chartered Logistics hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0.15 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.150 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Umsatzseitig standen 172.7 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 9.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chartered Logistics 190.7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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