Charter A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Charter A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Charter A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 20.50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.34 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.92 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.67 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch