Charoen Pokphand Foods stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Charoen Pokphand Foods äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.50 THB. Im Vorjahresviertel waren 1.31 THB je Aktie erzielt worden.

Charoen Pokphand Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 147.19 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147.60 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch