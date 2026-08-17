Charoen Pokphand Foods: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Charoen Pokphand Foods hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.50 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.31 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Charoen Pokphand Foods in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 147.19 Milliarden THB im Vergleich zu 147.60 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch