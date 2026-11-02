Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 2.23 TWD. Im letzten Jahr hatte Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) einen Gewinn von 2.99 TWD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) 7.46 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.09 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2.24 TWD sowie einem Umsatz von 7.45 Milliarden TWD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch