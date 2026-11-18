Charm Engineering hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren -1970.000 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.71 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 90.78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Charm Engineering einen Umsatz von 18.19 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch