CHARM CARE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CHARM CARE hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.25 JPY. Im Vorjahresviertel hatte CHARM CARE 23.02 JPY je Aktie erwirtschaftet.

CHARM CARE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.40 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch