Charlies legte Quartalsergebnis vor

Charlies hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Charlies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch