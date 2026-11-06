Charles River Laboratories International: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Charles River Laboratories International hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 6.86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Charles River Laboratories International 1.10 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Charles River Laboratories International 982.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.00 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch