Charles River Laboratories International präsentierte Quartalsergebnisse

Charles River Laboratories International hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5.62 USD gegenüber -4.220 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 994.2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Charles River Laboratories International 1.00 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.910 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0.200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0.85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4.02 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4.05 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 10.23 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 4.00 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.ch