Charles River Laboratories International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Charles River Laboratories International hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch