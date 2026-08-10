CHARLE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CHARLE gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 8.36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CHARLE ein Ergebnis je Aktie von -6.730 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat CHARLE im vergangenen Quartal 2.77 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CHARLE 3.08 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch