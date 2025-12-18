|
Chariot Exits Water Business To Sharpen Focus On Power Operations
(RTTNews) - Chariot Limited (CHAR.L) on Thursday said it has disposed of its water business as the Africa-focused energy group sharpens its focus on its core Power division, which includes electricity trading and generation projects across southern Africa.
Chariot's divestment includes its stake in the Oasis Water Platform, which was working on a proof-of-concept desalination project in Djibouti.
This stake has been sold to AquaNexus Holding for $435,000 in cash. Chariot plans to use those funds for general corporate needs.
This decision fits into the company's strategy of focusing its efforts on renewable energy, power-to-mining projects, and its green hydrogen project, Project Nour, in Mauritania.
CHAR.L is currently trading at GBP 1.5825, up GBP 0.0065 or 0.41 percent on the London Stock Exchange.
Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.
Themen im Gespräch:
💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut
