SMI 13’127 0.8%  SPI 18’033 0.8%  Dow 48’291 0.9%  DAX 24’187 0.9%  Euro 0.9316 -0.2%  EStoxx50 5’740 1.0%  Gold 4’366 0.6%  Bitcoin 69’861 2.1%  Dollar 0.7935 -0.3%  Öl 60.0 -1.1% 
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagnachmittag
Partners Group-Aktie zieht an: Übernahme von The Hoxton Hotel in Barcelona
Cannabis-Boom: Trump-Pläne treiben Aktien von Canopy, Tilray und Aurora an
Birkenstock-Aktie sackt dennoch ab: Starke Zahlen überzeugen Anleger nicht
D-Wave-Aktie volatil: Erholung nach Gewinnmitnahmen
Plus500 Depot
18.12.2025 17:16:35

Chariot Exits Water Business To Sharpen Focus On Power Operations

(RTTNews) - Chariot Limited (CHAR.L) on Thursday said it has disposed of its water business as the Africa-focused energy group sharpens its focus on its core Power division, which includes electricity trading and generation projects across southern Africa.

Chariot's divestment includes its stake in the Oasis Water Platform, which was working on a proof-of-concept desalination project in Djibouti.

This stake has been sold to AquaNexus Holding for $435,000 in cash. Chariot plans to use those funds for general corporate needs.

This decision fits into the company's strategy of focusing its efforts on renewable energy, power-to-mining projects, and its green hydrogen project, Project Nour, in Mauritania.

CHAR.L is currently trading at GBP 1.5825, up GBP 0.0065 or 0.41 percent on the London Stock Exchange.

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.

Themen im Gespräch:

💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Inside Trading & Investment

13:52 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12:14 BNP Paribas: Ausblick 2026
09:54 UBS Logo UBS KeyInvest: Künstliche Intelligenz – Gekommen, um zu bleiben/Rohstoffe – Eine wichtige Rolle
09:37 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
07:54 Cisco erreicht wieder historische Werte
17.12.25 Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
16.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’612.81 19.30 S4CBOU
Short 13’879.93 13.79 S83BOU
Short 14’403.42 8.95 BONS1U
SMI-Kurs: 13’125.66 18.12.2025 17:14:30
Long 12’514.63 19.16 SWGBUU
Long 12’234.42 13.57 SK3BMU
Long 11’732.78 8.92 S7MBDU
Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie gibt Gewinne ab: Grossauftrag nur kurzfristiger Impuls?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall erhält Milliardenauftrag - Verkauf der Autozuliefer-Sparte wird vorbereitet - auch Aktien von TKMS, HENSOLDT & RENK im Blick
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend billiger
UBS-Aktie profitiert: Gericht setzt Massenklage gegen Grossbanken ein Ende
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Keine Jahresendrally in Sicht: SMI letztlich tiefer -- DAX schliesst unter 24'000 Punkten -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Micron Technology-Aktie nach starker Gewinn- und Umsatzentwicklung gefragt

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
finanzen.net News

Datum Titel
17:18 Deutsche Börse-News: Schwerpunkt Gold, Silber und US-Tech (Zertfifikate)
17:17 ROUNDUP 2/Feuer und Tränengas: Tausende Bauern bei Protest in Brüssel
17:09 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 18.12.2025 - 17.00 Uhr
17:06 Deutsche Anleihen: Kaum verändert - EZB bewegt nicht nachhaltig
17:01 Deutsche Börse-News: "Heimische Zurückhaltung und internationale Risikofreude"
16:52 Erster Fall der Mpox-Variante Ib in Berlin festgestellt
16:51 Devisen: Euro gibt ein wenig nach - Britisches Pfund legt zu
16:41 ROUNDUP/Aktien New York: Erholung nach Inflationsdaten - Micron stützt KI-Werte
16:30 ROUNDUP: Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an
16:24 ROUNDUP 2: Warnstreiks im öffentlichen Dienst rücken näher