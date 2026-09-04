ChargePoint: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ChargePoint lud am 02.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

ChargePoint vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2.850 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 116.1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch