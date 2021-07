Chargepoint kauft Volkswagen-Beteiligung has--to--be

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Ladeinfrastrukturanbieter Chargepoint Holdings Inc kauft für 250 Millionen Euro den europäischen Elektromobilitätssoftwareanbieter has--to--be. Der Kaufpreis soll in bar als auch Aktien gezahlt werden, teilte das Unternehmen mit.

Volkswagen ist Minderheitanteilseigner bei has--to--be. Elke Temme, Leiterin von Volkswagen Charging & Energy, sagte: "Als Teil unseres langjährigen Engagements in der Elektromobilität haben wir schon früh in has--to--be investiert. Wir glauben, dass Chargepoint und has--to--be gemeinsam grosses Potenzial besitzen, die Elektromobilität weiter voranzutreiben."

Chargepoint erhofft sich mit dem Zukauf den Ausbau der eigenen Marktposition. Has--to--be beschäftigt 125 Mitarbeiter in Österreich und Deutschland und betreut rund 40.000 direkt angebundene Ladepunkte.

