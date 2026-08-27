ChargePanel Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ChargePanel Registered hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 91.60 Prozent auf 4.8 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch