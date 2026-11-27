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27.11.2026 06:37:00
Charbone stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Charbone hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2850.0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.6 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0.0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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