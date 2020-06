Charakteristische Tee-Industrie trägt zur Wiederbelebung des ländlichen Raums in Chaozhou, China bei

CHAOZHOU, China, 10. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Vor kurzem fand am ersten Internationalen Tag des Tees in der Stadt Chaozhou in der Provinz Guangdong, China, eine Online-Werbeveranstaltung statt.

Ein Wahrzeichen von Chaozhou ist der im Nebel versteckte Fenghuang-Berg, an dessen Flanken sich die Dörfer das Städtchens Fenghuang schmiegen. Da Zehntausende von Teebauern emsig die örtlichen Teegärten bestellen, geht es den Menschen hier heute recht gut, obwohl sie tief in den Bergen leben und einst so arm waren, dass die Bewohner der benachbarten Städte den Kontakt mit ihnen immer möglichst mieden. Das wahre Mysterium liegt jedoch in dem Oolong-Tee namens Dancong (was „einzelner Busch" bedeutet), der hier auf dem ganzen Berg angepflanzt wird.

Nach Angaben des Informationsbüros der Volksregierung der Gemeinde Chaozhou integriert Chaozhou den Teeanbau in den Kulturtourismus, um den standardisierten Anbau und das moderne Management der Teegärten zu verbessern. Mit der wachsenden Zahl von Touristen erschliessen sich auch vermehrt die zahlreichen Vorteile des Dancong-Tees aus Fenghuang. Der Tee wird in einzelnen Büschen gepflanzt, gepflückt und separat verarbeitet. Er zeichnet sich durch einen anhaltenden Duft, einen süssen und milden Geschmack sowie einen angenehmen Abgang aus, sodass er von Teekennern hoch gelobt wird.

Chaozhou, eine bekannte historische Kulturstadt, erfreut sich dank ihrer altehrwürdigen Geschichte, ihrer einzigartigen und florierenden Kultur, ihres exquisiten Kunsthandwerks und ihrer wunderschönen Landschaft eines regen Zustroms von chinesischen und ausländischen Touristen. So können Touristen in dieser Stadt Kung-Fu-Tee mit nachhaltigem Duft und Geschmack probieren, Kunsthandwerk wie die Chaozhou-Stickerei und -Keramik bewundern, die Guangji-Brücke und andere Orte von historischem Interesse besuchen und den einzigartigen Charme der Kultur von Chaozhou erkunden.

In den letzten Jahren hat sich die Dancong-Teeindustrie in Fenghuang rasant entwickelt und ist zu einem der dominierenden landwirtschaftlichen Erwerbsfelder von Chaozhou geworden. Das Städtchen Fenghuang mit einer Teeplantagenfläche von mehr als 70.000 Mu (etwa 4666,7 Hektar) und einem jährlichen Produktionswert von rund 1 Milliarde Yuan ist das Kernanbaugebiet dieses Tees.

Neben dem traditionellen Anbau haben die Teebauern auch auf den Ruf der Regierung nach industrieller Modernisierung reagiert und neue Ideen und Veränderungen eingebracht. Huang Yuanzhi, ein Teebauer der neueren Schule, stammt aus einer Familie, in der neun aufeinanderfolgende Generationen sich dem Teeanbau gewidmet haben. Anders als die traditionellen Anbau- und Absatzmethoden der früheren Generationen, möchte Huang wissenschaftliche Pflanz- und Managementmethoden einführen, die Qualität des Dancong-Tees verbessern und eine jahrhundertealte Marke bekannt machen, und zwar auf der Grundlage des Erbes der alten Teebäume und der von seinen Eltern überlieferten Produktionsfertigkeiten.

Gegenwärtig wird der Bau des „Modernen Landwirtschaftlichen Industrieparks der Provinz für Fenghuang-Dancong-Tee" vorangetrieben. Auch ein Teehandelsmarkt mit einem Teekulturbereich und anderen Funktionen wie einem Bereich für das immaterielle Kulturerbe und die Schulung von Fertigkeiten für Kung-Fu-Tee ist in Planung. Der Tee hat den Menschen hier zu Wohlstand verholfen und das Städtchen Fenghuang hat sich vorgenommen, der Landwirtschaft mit Wissenschaft und Technologie zu noch mehr Prosperität zu verhelfen und die Bauern mit Industrie zu unterstützen.

„Die Teeindustrie in Fenghuang soll neben der Qualitätssteigerung, der Konsolidierung und Verbesserung der Primärindustrie auch eine integrierte Entwicklung durch die Verbindung mit der Sekundär- und Tertiärindustrie ermöglichen", sagte Huang Zhigang, Sekretär des Parteikomitees von Fenghuang. Er ergänzte zuversichtlich, dass durch die Schaffung einer einzigartigen Stadt mit Tee und Tourismus auch die Sekundär- und Tertiärindustrie verbessert werde. Teegärten werden in Parks umgewandelt und Bauern werden zu Investoren. Auf diese Weise wird die Ökologie gut geschützt, das Einkommen der Bauern erhöht und charakteristische ländliche Industrien wiederbelebt.

Links zu Bildanlagen: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=364939