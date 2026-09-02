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02.09.2026 06:37:00
CHAR Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CHAR Technologies stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CAD gegenüber -0.020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Das vergangene Quartal hat CHAR Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0.6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 36.36 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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