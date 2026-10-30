Chaozhou Three-Circle (Group): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chaozhou Three-Circle (Group) hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chaozhou Three-Circle (Group) 0.050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 753.4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chaozhou Three-Circle (Group) 329.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch