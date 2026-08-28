Chaozhou Three-Circle (Group): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chaozhou Three-Circle (Group) hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72.40 Prozent auf 4.31 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.50 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch