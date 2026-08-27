Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1.12 CNY gegenüber 1.35 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.66 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.45 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch