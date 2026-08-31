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31.08.2026 06:37:00
Changzhou Shenli Electrical Machine A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Changzhou Shenli Electrical Machine A hat am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.030 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 424.3 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Changzhou Shenli Electrical Machine A einen Umsatz von 400.1 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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