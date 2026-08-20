Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Changzhou Langbo Seal Polytron Technologies A hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.090 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 66.2 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 60.7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch