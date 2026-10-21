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21.10.2026 06:37:00
Changzhou Galaxy Century Microelectronics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Changzhou Galaxy Century Microelectronics A lud am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.36 CNY, nach 0.150 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 48.77 Prozent auf 399.0 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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