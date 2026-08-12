Changzhou Galaxy Century Microelectronics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Changzhou Galaxy Century Microelectronics A stellte am 09.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Changzhou Galaxy Century Microelectronics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.24 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.160 CNY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Changzhou Galaxy Century Microelectronics A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33.27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 344.1 Millionen CNY im Vergleich zu 258.2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch