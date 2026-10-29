Changzhou Fusion New Material A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Changzhou Fusion New Material A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.42 CNY gegenüber 0.250 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Changzhou Fusion New Material A im vergangenen Quartal 4.23 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Changzhou Fusion New Material A 4.21 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch