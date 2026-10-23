Changyu A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Changyu A hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.30 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Changyu A 0.150 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38.86 Prozent auf 590.4 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 425.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch