Changshu Fengfan Power Equipment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Changshu Fengfan Power Equipment hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.03 CNY. Im letzten Jahr hatte Changshu Fengfan Power Equipment einen Gewinn von 0.010 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Changshu Fengfan Power Equipment in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 696.1 Millionen CNY im Vergleich zu 714.7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch