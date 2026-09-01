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01.09.2026 06:37:00
Changshu Automotive Trim hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Changshu Automotive Trim hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.12 CNY, nach 0.340 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Changshu Automotive Trim im vergangenen Quartal 1.82 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Changshu Automotive Trim 1.44 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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