Changsha Haike, partenaire de HYCOR Biomedical, annonce l'enregistrement du système ALLEOS™ 2000 auprès de l'administration chinoise HMPA

GARDEN GROVE, Californie, 31 août 2020 /PRNewswire/ -- HYCOR Biomedical, fabricant leader de produits de diagnostic in vitro destinés aux tests allergiques, et Changsha Haike Biotechnology Co., Ltd., son partenaire de fabrication chinois, ont annoncé l'enregistrement du système de tests allergiques ALLEOS 2000 auprès de l'Administration des produits médicaux de Hunan (Hunan Medical Products Administration, HMPA) le 4 août 2020.

« L'enregistrement du système ALLEOS 2000 souligne notre engagement consistant à promouvoir l'immunodiagnostic allergique au XXIe siècle », a déclaré le Dr Fei Li, président-directeur général de HYCOR Biomedical. Le Dr Li a également commenté : « La Chine est un marché très important pour HYCOR. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec Changsha Haike en vue de fournir une offre de diagnostic allergique étendue et stratégique en Chine. »

« Le système ALLEOS 2000 tire parti de la technologie avancée développée pour le système NOVEOS, ainsi que du savoir-faire étendu et de l'expertise des 40 années d'expérience de HYCOR dans le domaine du diagnostic allergique. Ce système novateur offre aux techniciens de laboratoire et aux cliniciens l'opportunité d'adopter un système automatisé à haut rendement, qui ne nécessite que 4 ul de volume d'échantillon, et qui fournit pourtant des résultats de test allergique précis », a déclaré le Dr Hao Zou, PDG de Changsha Haike. « Nous sommes impatients de lancer l'instrument ALLEOS 2000, et nous sommes persuadés que ce système de diagnostic allergique innovant permettra d'améliorer la prise en charge des patients. C'est particulièrement important pour les populations pédiatriques, dans le cadre desquelles le volume d'échantillon peut s'avérer restreint. »

À propos de HYCOR Biomedical

Créé en 1981, HYCOR est un fabricant et distributeur mondial de produits de diagnostic in vitro. Parmi ses produits, HYCOR commercialise l'outil d'analyse d'immuno-essais NOVEOS ainsi que des réactifs de test destinés aux tests allergiques, qui constituent la première avancée dans le domaine des tests allergiques de routine en 20 ans. En outre, la société propose aux laboratoires et systèmes de santé des tests de haute qualité du COVID-19. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.HYCORbiomedical.com et découvrez HYCOR.

À propos de Changsha Haike Biotechnology Co., Ltd.

Créé en 2019, Changsha Haike est un nouvel acteur sur le marché chinois du diagnostic in vitro. Sa collaboration avec HYCOR a permis de transformer les diagnostics allergiques pour les patients chinois. ALLEOS 2000 offrira une large gamme de réactifs de diagnostic allergique, parmi lesquels des mélanges, des extraits purifiés et des composants moléculaires.