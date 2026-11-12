Changs Ascending Enterprise: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Changs Ascending Enterprise lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 TWD. Im Vorjahresquartal waren 0.690 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Changs Ascending Enterprise in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19.48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 169.2 Millionen TWD im Vergleich zu 210.2 Millionen TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch