Changjiang Publishing Media stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Changjiang Publishing Media präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Changjiang Publishing Media 0.230 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Changjiang Publishing Media 1.18 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.45 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch