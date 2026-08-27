Changjiang Jinggong Steel Building (Group) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0.11 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Changjiang Jinggong Steel Building (Group) mit 0.110 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Das vergangene Quartal hat Changjiang Jinggong Steel Building (Group) mit einem Umsatz von insgesamt 4.82 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.09 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5.29 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch