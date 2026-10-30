Changjiang Jinggong Steel Building (Group): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Changjiang Jinggong Steel Building (Group) präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 CNY gegenüber 0.120 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Changjiang Jinggong Steel Building (Group) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.26 Milliarden CNY im Vergleich zu 4.65 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch