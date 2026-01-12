Changhong präsentiert KI-gesteuerte Smart Home-Lösungen auf der CES 2026



EQS Newswire / 12.01.2026 / 05:00 CET/CEST

LAS VEGAS, USA – Media OutReach Newswire – 12. Januar 2026 – Am 6. Januar wurde in Las Vegas die Internationale Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026) eröffnet. Wie in jedem Jahr bringt sie führende globale Technologieunternehmen zusammen und gilt als Barometer für Branchentrends. Vor allem die grossen Fortschritte im Bereich der Unterhaltungselektronik stehen auf der CES im Mittelpunkt. In diesem Jahr präsentiert Changhong ein neues Portfolio KI-gestützter Haushaltsgeräte unter der Überschrift „KI-Technologie + Human-Centric Design", das fortschrittliche Intelligenz mit einer unverwechselbaren Designidentität verbindet.





Changhong hebt mit diesem Ansatz die Integration von KI in die Palette seiner Haushaltsgeräte auf ein neues Level. Bei der KI-gestützten Produktserie des Unternehmens mit dem in der chinesischen Kultur so beliebten Panda sorgen die KI-Fähigkeiten durch anthropomorphe Interaktion, Umweltsensorik und adaptive Steuerung für ein natürlich intuitives und angenehmes Benutzererlebnis. So verfügt der KI-gestützte Fernseher über den intelligenten „Panda Xiaobai", mit dem jederzeit interagiert werden kann. Ergänzend dazu bietet der KI-gestützte Kühlschrank eine cloudbasierte Feuchtigkeitsregelung, die den Kühlschrankinhalt in einer optimierten Frischekammer stets auf der richtigen Temperatur hält. Und die KI-basierte Klimaanlage des Unternehmens schafft ein sanftes, adaptives Raumklima, das an eine natürliche Brise erinnert. Ebenfalls zur Produktpalette gehört die KI-gestützte Waschmaschine mit einer dreifachen Reinigungsleistung für effiziente Textilpflege. Mit dieser Kombination aus Technologie für den Alltag und menschlichen Elementen möchte Changhong Smart-Home-Erlebnisse schaffen, die sich intuitiver anfühlen und auch die emotionale Ebene der Nutzer ansprechen.



Zudem stellte Changhong mehrere bahnbrechende Neuerungen vor: Der 100-Zoll grosse RGB-MiniLED-Fernseher erreicht mit seinem ultraflachen Profil und dem reflexionsarmen Display eine beeindruckende audiovisuelle Leistung. Ergänzt wird er durch branchenführende KI-Modelle wie DeepSeek, die eine verbesserte Sprachinteraktion gewährleisten. Die Klimaanlage AI Air Manager 360° kann mehr als nur die Temperatur regeln. Sie enthält ein Luftqualitätsmanagement, das die Gewohnheiten der Benutzer quasi erlernen kann und somit die Energieeffizienz und Gemütlichkeit im Wohnbereich optimiert. Beim raumoptimierten Kühlschrank regeln KI-gestützte Algorithmen den Frischegrad. Eine Temperatursteuerung mit Doppelsystem verhindert zusätzlich, dass sich Gerüche vermischen und Temperaturschwankungen entstehen. Der KI-gestützte Waschtrockner des Unternehmens kann Stoffe erkennen und passt die Waschprogramme automatisch an.



Changhong präsentiert ein ganzheitliches Smart-Home-Ökosystem, bei dem die Benutzererfahrung im Mittelpunkt steht. Damit gelingt es dem Unternehmen, seine Präsenz und Bekanntheit in der internationalen Smart-Home-Landschaft weiter auszuweiten. Auf Basis der globalen Branding-Strategie unter dem Motto „Technology + Sports" konnte die Marke ein weltweites Netzwerk aufbauen, zu dem F&E, Fertigung, Produkte und Dienstleistungen gehören. Durch intelligente Sensorik, natürliche Interaktion und eine Koordination über mehrere Szenarien sorgen die KI-gestützten Geräte des Unternehmens für ein effizienteres, bequemeres und gemütlicheres Zuhause. Gleichzeitig sind sie Ausdruck der zukunftsweisenden Vision des Unternehmens für intelligentes Wohnen.



Changhong gelingt es, durch diese Fusion aus KI-Innovation und lebendigem Design eine ausgeprägte globale Markenpräsenz aufzubauen. Das Unternehmen liefert Smart-Home-Lösungen, die sowohl in technologischer Hinsicht als auch auf emotionaler Ebene weltweit Anklang finden.



Hashtag: #Changhong

Changhong hebt mit diesem Ansatz die Integration von KI in die Palette seiner Haushaltsgeräte auf ein neues Level. Bei der KI-gestützten Produktserie des Unternehmens mit dem in der chinesischen Kultur so beliebten Panda sorgen die KI-Fähigkeiten durch anthropomorphe Interaktion, Umweltsensorik und adaptive Steuerung für ein natürlich intuitives und angenehmes Benutzererlebnis. So verfügt der KI-gestützte Fernseher über den intelligenten „", mit dem jederzeit interagiert werden kann. Ergänzend dazu bietet der KI-gestützte Kühlschrank eine cloudbasierte Feuchtigkeitsregelung, die den Kühlschrankinhalt in einer optimierten Frischekammer stets auf der richtigen Temperatur hält. Und die KI-basierte Klimaanlage des Unternehmens schafft ein sanftes, adaptives Raumklima, das an eine natürliche Brise erinnert. Ebenfalls zur Produktpalette gehört die KI-gestützte Waschmaschine mit einer dreifachen Reinigungsleistung für effiziente Textilpflege. Mit dieser Kombination aus Technologie für den Alltag und menschlichen Elementen möchte Changhong Smart-Home-Erlebnisse schaffen, die sich intuitiver anfühlen und auch die emotionale Ebene der Nutzer ansprechen.Zudem stellte Changhong mehrere bahnbrechende Neuerungen vor: Der 100-Zoll grosse RGB-MiniLED-Fernseher erreicht mit seinem ultraflachen Profil und dem reflexionsarmen Display eine beeindruckende audiovisuelle Leistung. Ergänzt wird er durch branchenführende KI-Modelle wie DeepSeek, die eine verbesserte Sprachinteraktion gewährleisten. Die Klimaanlagekann mehr als nur die Temperatur regeln. Sie enthält ein Luftqualitätsmanagement, das die Gewohnheiten der Benutzer quasi erlernen kann und somit die Energieeffizienz und Gemütlichkeit im Wohnbereich optimiert. Beim raumoptimierten Kühlschrank regeln KI-gestützte Algorithmen den Frischegrad. Eine Temperatursteuerung mit Doppelsystem verhindert zusätzlich, dass sich Gerüche vermischen und Temperaturschwankungen entstehen. Der KI-gestützte Waschtrockner des Unternehmens kann Stoffe erkennen und passt die Waschprogramme automatisch an.Changhong präsentiert ein ganzheitliches Smart-Home-Ökosystem, bei dem die Benutzererfahrung im Mittelpunkt steht. Damit gelingt es dem Unternehmen, seine Präsenz und Bekanntheit in der internationalen Smart-Home-Landschaft weiter auszuweiten. Auf Basis der globalen Branding-Strategie unter dem Motto „Technology + Sports" konnte die Marke ein weltweites Netzwerk aufbauen, zu dem F&E, Fertigung, Produkte und Dienstleistungen gehören. Durch intelligente Sensorik, natürliche Interaktion und eine Koordination über mehrere Szenarien sorgen die KI-gestützten Geräte des Unternehmens für ein effizienteres, bequemeres und gemütlicheres Zuhause. Gleichzeitig sind sie Ausdruck der zukunftsweisenden Vision des Unternehmens für intelligentes Wohnen.Changhong gelingt es, durch diese Fusion aus KI-Innovation und lebendigem Design eine ausgeprägte globale Markenpräsenz aufzubauen. Das Unternehmen liefert Smart-Home-Lösungen, die sowohl in technologischer Hinsicht als auch auf emotionaler Ebene weltweit Anklang finden.Hashtag: #Changhong The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

News Source: Changhong

News Source: Changhong 12.01.2026 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Group Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News