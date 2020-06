Changement de vice-présidence de la Commission des finances publiques

QUÉBEC, le 18 juin 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Verdun, Mme Isabelle Melançon, a accédé à la vice-présidence de la Commission des finances publiques.

Au sein des commissions parlementaires, les membres étudient les projets de loi, consultent des personnes et des organismes lors d'auditions publiques, examinent les activités et la gestion des ministères et des organismes publics et peuvent, de leur propre initiative, étudier toute question d'intérêt public.

La liste des membres de la Commission se trouve en annexe. Pour obtenir plus d'information sur sa composition et ses mandats, on peut consulter la page Travaux des commissions à assnat.qc.ca .

ANNEXE



LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES



Compétences : Finances, budget, administration du gouvernement, fonction publique, revenu, services, approvisionnements, régimes de rentes.



Composition de la commission :



Présidence : M. Jean-François Simard (Montmorency) CAQ

Vice-présidence : Mme Isabelle Melançon (Verdun) PLQ



Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Mario Asselin (Vanier-Les Rivières)

M. Youri Chassin (Saint-Jérôme)

M. Jean-Bernard Émond (Richelieu)

Mme Émilie Foster (Charlevoix-Côte-de-Beaupré)

M. Claude Reid (Beauharnois)

M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)

Opposition officielle - PLQ

M. Gaétan Barrette (La Pinière)

M. Monsef Derraji (Nelligan)

M. Carlos Leitão (Robert-Baldwin)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Vincent Marissal (Rosemont)

Troisième groupe d'opposition - PQ

M. Martin Ouellet (René-Lévesque)



Source et renseignements :

Stéphanie Pinault-Reid

Secrétaire de la Commission des finances publiques

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-2722 | cfp@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec