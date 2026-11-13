CHANGE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CHANGE hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 63.55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CHANGE ein Ergebnis je Aktie von 15.71 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat CHANGE mit einem Umsatz von insgesamt 14.01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13.33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch