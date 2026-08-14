CHANGE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CHANGE äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.74 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat CHANGE im vergangenen Quartal 10.89 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CHANGE 9.91 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch