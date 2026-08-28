Changchunjingkai (Group) legte Quartalsergebnis vor

Changchunjingkai (Group) hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.050 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 344.9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 48.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 232.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch