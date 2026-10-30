Changchun Yidong Clutch öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Changchun Yidong Clutch hat am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.02 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Changchun Yidong Clutch noch ein Gewinn pro Aktie von 0.040 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192.3 Millionen CNY – ein Plus von 12.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Changchun Yidong Clutch 170.7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch