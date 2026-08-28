Changchun Gas vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Changchun Gas stellte am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Changchun Gas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 455.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 359.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch