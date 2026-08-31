Chang Chun Faway Automobile Components informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chang Chun Faway Automobile Components hat am 29.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.220 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28.83 Prozent auf 3.23 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chang Chun Faway Automobile Components 4.54 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch